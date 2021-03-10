"Московский патруль": в Москве задержали мошенника, который выдавал себя за чиновника

Полиция задержала в Москве мошенника, который под видом высокопоставленного чиновника знакомился в соцсетях с женщинами.

Своих жертв подозреваемый находил среди тех, кто активно продвигал свои проекты в социальных сетях. По словам потерпевших, мужчина им звонил и уверял, что они уже ранее встречались, а потом присылал фотографии с известными артистами.

Мужчина заявлял, что он якобы курирует все стройки и может помочь приобрести квартиру по льготной программе. Это только одно из всех его предложений, за которые он просил от 16 до 700 тысяч рублей. Однако взятые на себя обязательства не выполнял.

По предварительным данным, общий материальный ущерб превысил один миллион рублей. Полицейскими установлено, что задержанный ранее был неоднократно судим. Постоянного места жительства в Москве он не имел и проживал в отеле. Об этом – в программе "Московский патруль".

