"Московский патруль": в 2020 году перед судом предстали почти 500 чиновников и прокуроров

Почти 500 чиновников, депутатов, судей и прокуроров предстали перед судом в минувшем году. Такую статистику озвучил председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин на расширенной коллегии ведомства.

По его словам главы СКР, несмотря на пандемию ведомство доказало свою востребованность и умение мобильно и жестко противостоять криминальной угрозе.

Одним из главных направлений работы в 2020 голу оставалась борьба с коррупцией и декриминализация экономики. В бюджет страны удалось вернуть 52 миллиарда рублей.

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