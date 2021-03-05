"Московский патруль": задержаны подозреваемые в изготовлении сильнодействующих препаратов

В Московской области задержаны возлюбленные, которых подозревают в изготовлении сильнодействующих препаратов.

Спецоперация прошла в Раменском районе. Сначала оперативники поймали с поличным девушку. Она делала очередную закладку. После задержания полицейские отправились к ней домой, где обнаружили большое количество наркотиков.

Чуть позже удалось выйти и на масштабное производство запрещенных веществ. Лаборатория располагалась в доме гражданского супруга задержанной.

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