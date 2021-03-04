"Московский патруль": в Подмосковье закрыта крупная нарколаборатория

В Московской области закрыта крупная нарколаборатория, в которой каждый месяц производили 150 тысяч так называемых разовых доз синтетики.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, полицейскими изъято оборудование для производства и расфасовки наркотиков. Это химические реакторы, контейнеры с ингредиентами и прекурсорами, средства индивидуальной защиты, электронные весы и упаковочный материал. На втором этаже дома обнаружена специальная комната для высушивания изготовленных веществ.

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