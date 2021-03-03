"Московский патруль": раскрыты подробности задержания участников банды

03 марта, 21:45
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев рассказал подробности задержания участников банды, на счету которых убийства и разбойные нападения на территории Московской и Тульской областей.
Результаты спецоперации обсуждали на расширенном заседании коллегии МВД. Она прошла в столице. В мероприятии принял участие Президент Владимир Путин.
Как сообщил Глава МВД России, задержанные участники группировки на протяжении трех лет грабили дома, угоняли автомобили, занимались незаконным оборотом оружия. На их счету, по данным оперативников, есть и убийство. Расследование дела продолжается и полицейские принимают активное участие в выявлении новых эпизодов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: