"Московский патруль": раскрыты подробности задержания участников банды

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев рассказал подробности задержания участников банды, на счету которых убийства и разбойные нападения на территории Московской и Тульской областей.

Результаты спецоперации обсуждали на расширенном заседании коллегии МВД. Она прошла в столице. В мероприятии принял участие Президент Владимир Путин.

Как сообщил Глава МВД России, задержанные участники группировки на протяжении трех лет грабили дома, угоняли автомобили, занимались незаконным оборотом оружия. На их счету, по данным оперативников, есть и убийство. Расследование дела продолжается и полицейские принимают активное участие в выявлении новых эпизодов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.