"Московский патруль": ветерану вернули украденные деньги

Сотрудники столичной юридической фирмы, которые выманили у 84-летнего ветерана ФСБ почти миллион рублей, вернули деньги. После репортажа нашей программы они сами вышли на пенсионера и принесли извинения.

Виктор Орленко обратился к правозащитникам после того, как не смог сдать обратно в магазин кофемолку стоимостью меньше двух тысяч рублей. Мужчину пригласили на бесплатную консультацию, которая в итоге обошлась Виктору Александровичу сначала в 300 тысяч рублей, а потом еще в 600. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.