"Московский патруль": полиция задержала вероятного угонщика внедорожника

В Балашихе полицейские задержали вероятного похитителя дорогостоящего внедорожника. Машину, предположительно, разобрали на запчасти.

Ранее злоумышленник уже был судим. Сейчас он снова под стражей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

