"Московский патруль": в Москве задержали лже-сотрудницу полиции

В столице задержана лже-сотрудница полиции. Девушку подозревают в мошенничестве на 600 тысяч рублей.

Как выяснили настоящие сотрудники МВД, злоумышленница вместе с сообщниками обманывала пожилых москвичей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.