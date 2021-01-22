"Московский патруль": суд арестовал сиделку, которую подозревают в убийстве пенсионерки

Тверской суд Москвы арестовал сиделку, которую подозревают в убийстве пенсионерки.

Гульчехра Айдарова набросилась с ножом на свою 82-летнюю подопечную. Женщина уже дала показания. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

