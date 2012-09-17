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Новости

17 сентября 2012, 21:15

"Московский патруль": кадры пожара на юге Москвы

"Московский патруль": кадры пожара на юге Москвы

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В этом выпуске "Московского патруля" - видеозапись с полицейского вертолета. Облетая территорию, стражи порядка заметили пламя, полыхавшее на трансформаторной подстанции. Установка в это время находилась под напряжением, огненный столб достигал высоты в 20 метров.

Сразу после того, как энергетики обесточили трансформаторную подстанцию, пожарные приступили к тушению. Ликвидировать очаг возгорания удалось в течение получаса. В результате ЧП никто не пострадал.
Программа: Московский патруль
МЧС пожары Московский патруль Виталий Кармазин
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