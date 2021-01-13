"Московский патруль": снежная погода активизировала любителей экстрима

Снежная погода активизировала любителей экстрима. Они охотно ездят по снежной глади без страховки на снегоходе, не соблюдая при этом правила эксплуатации техники.

Такого рода аттракцион становится популярным не только у взрослых, но и у детей. Однако нередко, когда такой экстрим завершается травмами.

Сейчас депутаты Госдумы работают над новым законопроектом, который не только закрепит само понятие "снегоход", но и четко сформулирует правила эксплуатации техники. Об этом – в программе "Московский патруль".