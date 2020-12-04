"Московский патруль": суд рассмотрит иск об изъятии имущества бывшего сенатора

Басманный суд столицы приступил к рассмотрению иска генеральной прокуратуры об изъятии имущества бывшего сенатора Рауля Арашукова, речь идет о сумме в полтора миллиарда рублей. Заседание состоялось по видеоконференцсвязи.

Рауль и Рауф Арашуковы во время нахождения на разных должностях в органах власти и местного самоуправления приобрели более 20 элитных автомобилей и 75 объектов недвижимости, в том числе 5 квартир, 9 жилых домов, трехэтажный отель, банный комплекс, ресторан, семь земельных участков, оформленных на родственников, личных водителей и охранников, сумма иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства составляет более полутора миллиардов рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.