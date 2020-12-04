"Московский патруль": заседание по делу бывшего замминистра культуры перенесли

В эту пятницу в Красногорском городском суде должны были зачитать обвинительное заключение бывшему заместителю министра культуры России Григорию Перумову. Однако заседание перенесли в последнюю минуту по инициативе одного из адвокатов, который попросил время чтобы ознакомиться с обстоятельствами дела.

Григория Перумова обвиняют в хищении 900 миллионов рублей при строительстве фондохранилища Эрмитажа. Бывший чиновник находится под домашним арестом, избегая телекамер. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

