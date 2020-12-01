"Московский патруль": дорожный конфликт в центре столицы закончился стрельбой

Дорожный конфликт в центре столицы закончился стрельбой. Полицейские задержали автомобилиста, который повредил машину своего оппонента.

Инцидент произошел во дворе одного из домов в Мукомольном проезде. Сначала двое водителей что-то обсуждали на повышенных тонах, а затем владелец легкового автомобиля достал из салона пистолет и выстрелил в сторону отъезжающей Газели.

Пуля попала в зеркало. Как сообщили в полиции, оружие оказалось пневматическим. А уголовное дело возбудили по статье "Хулиганство". Подробнее – в программе "Московский патруль".

