"Московский патруль": полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении

Подмосковные полицейские задержали вероятного участника разбойного нападения. Преступление произошло в одном из садовых товариществ в Жуковском.

При задержании 45-летний мужчина, держа в руках топор, начал угрожать сотрудникам полиции расправой. На неоднократные требования полицейских о прекращении противоправных действий мужчина не реагировал. В соответствии с ФЗ "О полиции" был произведен предупредительный выстрел в воздух, после чего нападавший был задержан. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

