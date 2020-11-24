"Московский патруль": задержана москвичка, оставившая 10-летнего сына в запертой квартире

Сотрудники полиции задержали жительницу Москвы, которая на пять дней оставила своего 10-летнего сына запертым в квартире.

Как сообщают СМИ, мальчик питался одним рисом, а позже стал стучать в дверь. Подробнее – в программе "Московский патруль".

