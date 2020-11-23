"Московский патруль": возбуждено дело в отношении предполагаемых наркоторговцев

В отношении предполагаемых наркоторговцев, у которых изъяли больше тонны запрещенных веществ, возбуждено новое уголовное дело. Их обвиняют в создании международного преступного сообщества.

"Руководителям и участникам преступного сообщества предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренных частями 4-й и 5-й статьи 228 прим 1 УКРФ, которыми установлено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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