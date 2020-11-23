"Московский патруль": подмосковные полицейские задержали вероятных мошенников

Подмосковные полицейские задержали вероятных мошенников, которые похитили у пенсионерки 850 тысяч рублей. По данным оперативников, эти двое сообщников представились ей по телефону сотрудниками несуществующей Федеральной службы компенсации выплат.

В силу возраста женщина поверила, что за покупку некачественных биодобавок ей положены деньги от государства. Не усомнилась пенсионерка и когда мошенники попросили заплатить вымышленный налог в несколько сотен тысяч рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.