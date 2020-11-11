"Московский патруль": по делу о похищении адвоката задержан второй сообщник

По делу о похищении адвоката Алексея Завгородного задержан второй сообщник. По данным следствия, на протяжении двух лет Константин Барский следил, чтобы пожилой юрист не сбежал из загородного дома в подмосковном Одинцове.

У известного в прошлом защитника отобрали 3 квартиры в столице общей стоимостью более 55 миллионов рублей. Адвоката удалось освободить из плена случайно. В дом, где его удерживали,

следователи пришли с обыском по другому уголовному делу.

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