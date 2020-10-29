"Московский патруль": пассажир автобуса разбил стекло и попытался сбежать

Молодой человек разбил ногой стекло в салоне автобуса и приготовился выйти на ближайшей остановке. Однако, водитель заметил это, заблокировал двери и решил задержать хулигана.

Тот попытался разжать двери и сбежать. Но поначалу сил не хватило. Водитель автобуса аккуратно удерживал его за руку. Но в итоге молодой человек все-таки вырвался и убежал.

Его задержали уже сотрудники московского уголовного розыска. В отношении буйного пассажира возбудили уголовное дело по статье "Вандализм". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.