"Московский патруль": пенсионерке в Зеленограде продали шубу втридорога

В Зеленограде полицейские задержали вероятного мошенника, который втридорога продал пенсионерке шубу и постельное белье.

Он подошел к 84-летней женщине на улице и предложил совершить выгодную покупку. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.