"Московский патруль": предполагаемого наркоторговца задержали в Подольске

В подмосковном Подольске задержали предполагаемого наркоторговца, у которого обнаружили сразу несколько видов запрещенных веществ.

Автомобиль, на котором передвигался подозреваемый, сотрудники патрульно-постовой службы заметили в лесу недалеко от одного из садовых товариществ. Решили проверить документы у водителя.

Молодой человек стал сильно нервничать и не смог объяснить что делает ночью около СНТ. Полицейские провели обыск и обнаружили у автомобилиста несколько таблеток и спрессованных плиток.

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