"Московский патруль": бдительный охранник супермаркета предотвратил преступление

В Балашихе бдительный охранник супермаркета предотвратил преступление и помог полицейским задержать предполагаемую карманницу. Злоумышленницу поймали после того, как была сделана видеозапись.

По словам сотрудника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Виталия Нюкалова, незамедлительно прибыв на место происшествия, полицейские задержали подозреваемую. В ходе осмотра места происшествия похищенный телефон был обнаружен под контрольными весами. Правонарушительница пояснила, что, заметив сотрудников полиции, она решила таким образом избавиться от улик. Об этом – в программе "Московский патруль".