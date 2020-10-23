"Московский патруль": сотрудники метро задержали предполагаемого дебошира

Сотрудники столичного метрополитена задержали предполагаемого дебошира, который в вагоне метро решил выяснить отношения с незнакомой ему женщиной. Потасовка попала в объектив камеры наблюдения.

По словам начальника УИиОС ГУ МВД России по Москве Владимира Васенина, в ходе проверочных мероприятий сотрудники полиции столичного метрополитена установили личность правонарушителя и задержали его. В отношении мужчины составлен протокол об административном нарушении. Об этом – в программе "Московский патруль".