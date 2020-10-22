"Московский патруль": суд огласил приговор депутату Мосгордумы Шереметьеву

Замоскворецкий суд столицы огласил приговор депутату Мосгордумы Олегу Шереметьеву. Народного избранника, обвинили в мошенничестве.

По версии следствия, на протяжении нескольких месяцев депутат премировал свою помощницу Ирину Кузнецову. Гонорар за выполнение работ, якобы, особо важных и сложных варьировался от 350 до 850 тысяч рублей в месяц. Деньги Шереметьев забирал себе.

По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлии Ивановой, своими действиями он причинил материальный ущерб бюджету города Москвы в размере более 2 млн рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.