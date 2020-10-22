"Московский патруль": задержаны двое предполагаемых охотников за ювелирными украшениями

В столице полицейские задержали двух предполагаемых охотников за ювелирными украшениями.

По версии следствия, мужчины поднялись на второй этаж торгового центра по пожарной лестнице. Отжали окно, и якобы через него попали внутрь. Камеры зафиксировали, как вероятные похитители, с фонариком в руках, бродят по ТЦ в поисках наживы.

По словам начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Москве Владимира Васенина, злоумышленники вскрыли монтировкой сейф и откуда похитили ювелирные изделия и денежные средства на общую сумму более 500 тысяч рублей. Об этом – в программе "Московский патруль".