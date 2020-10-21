"Московский патруль": полицейские прикрыли канал поставки сильнодействующих лекарств

Полицейские совместно с общественниками прикрыли канал поставки сильнодействующих лекарств без рецепта.

Проверку правоохранители провели после многочисленных обращений местных жителей с жалобами на аптечный пункт. Информация подтвердилась, провизоры бесконтрольно продавали лекарства, которые включены в список сильнодействующих и ядовитых веществ и подлежат строгому учету.

По данному факту возбуждено уголовное дело об административном правонарушении в отношении. Проводится административная проверка. Об этом – в программе "Московский патруль".