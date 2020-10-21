"Московский патруль": задержан подозреваемый в разбойном нападении на продуктовый магазин

В столице задержан подозреваемый в разбойном нападении на продуктовый магазин.

Ограбление зафиксировала камера видеонаблюдения. На записи видно, как злоумышленник в медицинской маске на лице угрожал продавцу ножом, требуя выдать ему все деньги из кассы. Предполагаемый грабитель достал лишь несколько купюр и убежал.

По словам заместителя начальника УИиОС ГУ МВД России по Москве Екатерины Гузь, в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого на улице Грекова. Им оказался 34-летний приезжий. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом – в программе "Московский патруль".