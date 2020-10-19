"Московский патруль": в Генпрокуратуру передано дело братьев Магомедовых

Следственный департамент МВД закончил расследование дела братьев миллиардеров Зиявудина и Магомеда Магомедовых и передал его в прокуратуру.

Материалы в 30-дневный срок должен изучить замгенпрокурора Виктор Гринь, курирующий предварительное следствие, утвердить по нему обвинение с передачей дела в суд или вернуть их для исправления ошибок предварительному следствию.

Фигурантами расследования являются 18 человек, шестеро из них, в том числе братья Магомедовы, проходят по законченному следственным департаментом МВД уголовному делу. Об этом – в программе "Московский патруль".