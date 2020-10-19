"Московский патруль": в столице задержаны подозреваемые в краже антиквариата

Столичные полицейские задержали подозреваемых в краже старинной посуды на один миллион рублей.

В полицию обратился 39-летний житель Подмосковья с заявлением о проникновении в квартиру, расположенной в Большом Николопесковском переулке, неизвестных лиц и краже в особо крупном размере. Как выяснилось позднее, злоумышленники проникли в квартиру через окно.

В результате следственных мероприятий подозреваемые были оперативно задержаны. Ими оказались жители Москвы в возрасте 44 и 46 лет. Похищенные изделия были изъяты. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Об этом – в программе "Московский патруль".