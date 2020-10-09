"Московский патруль": москвичку шантажируют интимными фото в Сети

Москвичку шантажируют интимными фото в Сети. Она рассказала, как на нее якобы вышли организаторы нашумевшего в столице реалити-шоу.

Ей предлагали пройти небесплатный кастинг по видеосвязи. Об этом – в программе "Московский патруль".