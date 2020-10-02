"Московский патруль": в Химках возле одной из школ затруднено дорожное движение

В подмосковных Химках возле одной из школ затруднено дорожное движение. Из-за плотного автомобильного потока рядом с учебным заведением родители переживают за жизнь своих детей. Местные чиновники и сотрудники ГИБДД обещали решить проблему. Почему же за месяц ситуация ничуть не изменилась? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.