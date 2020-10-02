"Московский патруль": в Москве задержали сотрудника автобазы, который попал в ДТП

02 октября, 22:00
В Москве задержали сотрудника автобазы, который завладел автомобилем и попал на нем в ДТП. Нетрезвый мужчина не справился с управлением и улетел в кювет. Камаз опрокинулся набок.
По данному факту отделением дознания МО МВД России "Московский" города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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