"Московский патруль": следователи начали проверку после нападения медведя на ребенка

Подмосковные следователи начали проверку после нападения медведя на ребенка. Инцидент произошел в Реутове.

Медведица была задействована в представлении цирка-шапито. После выступления по дороге в клетку ей удалось вырваться и снять намордник.

Рядом оказался сын дрессировщика. Медведица прижала школьника лапой и укусила за голову. Отец тут же поспешил на помощь ребенку и оттащил животное. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

