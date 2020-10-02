"Московский патруль": подозреваемый в убийстве директора приюта признал свою вину

Подозреваемый в убийстве директора приюта для животных в Некрасовке признался в совершении преступления. Бывший сотрудник учреждения Игорь Пишков дал подробные показания следователям.

Из-за чего у него возник конфликт с руководством приюта? И что рассказывают о жизни за высоким забором волонтеры? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

