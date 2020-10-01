"Московский патруль": Путин назначил Птицына председателем Мосгорсуда

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении председателем Московского городского суда Михаила Птицына. Ранее он занимал пост главы Южного окружного военного суда. Новые полномочия Птицын получит с двадцать 24 октября сроком на шесть лет.

На этом посту он сменит Ольгу Егорову. Она возглавляла Мосгорсуд почти двадцать лет. А в конце сентября ее заявление о прекращении полномочий удовлетворила высшая квалификационная коллегия судей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

