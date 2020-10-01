"Московский патруль": в столице задержали подозреваемую в хищении средств у пенсионерки

В столице задержали вероятную воровку, которая похитила у пенсионерки 400 тысяч рублей.

Как выяснили полицейские, злоумышленница подошла к 92-летней женщине на улице и любезно предложила свою помощь. А когда попала в квартиру, взялась не за веник и тряпку, а сразу же попросила денег на продукты в магазине. Так она проследила где старушка хранит наличность. Как только деньги оказались в руках предприимчивой гостьи, она тут же поспешила в туалет. Там их, видимо, спрятала под одежду, и спокойно покинула квартиру. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

