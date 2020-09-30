"Московский патруль": в Подмосковье полицейские задержали вероятных наркокурьеров

Сотрудники патрульно-постовой службы из Ногинска остановили двоих молодых людей для проверки документов. Те стали сильно нервничать и тогда полицейские решили досмотреть их автомобиль. В багажнике они обнаружили электронные весы, изоленту и сапог, набитый подозрительными свертками. Изъятый порошок направлен на исследование, по результатам которого установлено, что вещество является наркотическим средством. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.