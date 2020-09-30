"Московский патруль": в столице задержали подозреваемых в краже дорогих сумок

В столичную полицию обратился менеджер одной из торговых точек, расположенной в центре столицы. Он заявил, что в магазине обнаружили недостачу. Тогда было принято решение проверить записи камер видеонаблюдения. Оказалось, что один из клиентов совершил кражу с витрины.

После этого сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемых подозреваемых. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

