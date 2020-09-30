"Московский патруль": сотрудник Московской консерватории арестован по делу об убийстве

В Басманный суд столицы доставили руководителя региональных концертных проектов Московской государственной академической консерватории Илью Чахлых. Его подозревают в убийстве.

Следователи считают, что он может быть причастен к смерти пианиста Никиты Куклина. Музыкант был найден мертвым в его квартире еще в конце августа. Подозреваемый свою вину отрицает.

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