"Московский патруль": Басманный суд столицы арестовал депутата Андрея Левченко

Басманный суд столицы арестовал бизнесмена, депутата Законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко. Его обвиняют в крупном мошенничестве.

По версии следствия, Левченко неофициально руководил строительной компанией "Звезда", которую некоторые в Иркутской области, называют фирмой-пустышкой. Фирма раз за разом выигрывала многомиллионные контракты на установку новых лифтов за бюджетные деньги

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