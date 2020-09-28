"Московский патруль": столичные полицейские задержали мужчину, пытающегося угнать машину

Столичные полицейские задержали мужчину, который решил угнать чужую машину средь бела дня, так еще и на глазах у практически десятка очевидцев. Инцидент произошел на улице Братеевской и попал в объектив камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как владелец оставил черную иномарку посреди дороги. Причем с ключом в замке зажигания. А после отошел к грузчикам, чтобы проконтролировать разгрузку фургона. В этот момент за руль и сел проходивший мимо мужчина. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.