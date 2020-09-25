"Московский патруль": в Пресненском суде избрали меру пресечения сотрудницам таможни

В Пресненском суде столицы избирали меру пресечения сотрудницам Домодедовской таможни, которых обвиняют в получении взяток. Следователи считают, что Наталья Андрианова и Ольга Семенычева причастны к организации группировки, куда так же входили их подчиненные.

Пользуясь служебным положением, таможенники якобы, в обмен на 600 тысяч рублей, обещали бизнесмену закрыть глаза на декларацию, которая была незаконной, – и вернуть изъятый товар. С поличным сотрудники ФСБ задержали четырех таможенников. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

