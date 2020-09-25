"Московский патруль": полиция задержала скандалиста в кафе в Красногорске

Устроил скандал в городском кафе, размахался кулаками и угрожал посетителям пистолетом – речь идет об инциденте, который произошел в подмосковном Красногорске.

По предварительным данным, драку затеял местный депутат. Конфликт, якобы, произошел с людьми, которые в рамках уголовного дела свидетельствовали против него. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

