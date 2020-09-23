"Московский патруль": в суде рассмотрели меру пресечения устроившему ДТП на Остоженке

Хотел проскочить на красный и оказался в Таганском районном суде. Там сегодня избирали меру пресечения Эльмину Гулиеву, устроившему аварию в центре Москвы.

Музыкант вылетел на своей иномарке на тротуар и сбил троих пешеходов – всех пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. По данным экспертизы, в момент происшествия он находился в состоянии алкогольного опьянения, а в его крови нашли наркотики. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

