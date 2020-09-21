"Московский патруль": Пашаева обвинили в мошенничестве с квартирой в Москве

После того, как Эльмана Пашаева лишили статуса адвоката, его бывшие клиенты заговорили. Они обвиняют юриста в мошенничестве и надеются, что теперь его будет проще привлечь к ответственности.

Почему люди заявляют, что Пашаев получил статус адвоката незаконно? И как это может отразиться на приговоре Михаилу Ефремову? Об этом – в программе "Московский патруль".

