"Московский патруль": авария произошла на Остоженке

На Остоженке водитель Infiniti не справился с управлением и сбил несколько человек, которые находились на тротуаре.

На кадрах видно, как сначала вероятный виновник аварии столкнулся с Mercedes, а после – вылетел с проезжей части. За рулем японского автомобиля находился начинающий репер Эльмин Гулиев.

В СМИ уже появилась информация о том, что молодой человек привлекался к ответственности за быструю езду. Об этом – в программе "Московский патруль".

