"Московский патруль": СК пресек деятельность мошенников, которые продавали билеты в театры

Миллиард рублей в кармане билетной мафии В Москве и других регионах России задержаны вероятные участники банды, которые наживались на театралах и любителях спорта.

В масштабной афере были задействованы не меньше 50 человек. Кол-центры подозреваемых действовали в столице и во Владимире. Чтобы продать билеты подороже, злоумышленники сделали больше трехсот сайтов-двойников.

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