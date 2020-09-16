"Московский патруль": посетитель бара избил официанта бутылкой

В Москве сотрудники полиции задержали буйного клиента бара, который устроил драку.

Конфликт произошел на Мясницкой улице. На кадрах видно, как молодой человек беседует с сотрудником питейного заведения.

Разговор, видимо, не клеится. И уже через несколько секунд гость хватает бутылку и наносит официанту хук слева. Тот едва успевает подставить руку.

В неравный бой вооруженного стеклотарой хулигана и безоружного работника бара вмешиваются другие посетители. Общими усилиями им удается вытащить дебошира на улицу.

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