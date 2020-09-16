"Московский патруль": главу турфирмы заподозрили в мошенничестве

Генеральный директор туристической фирмы задержана в столице за обман клиентов. Полицейские подозревают ее в мошенничестве.

Офис компании располагался на Семёновской набережной. Именно здесь еще до пандемии люди оплачивали дорогостоящие путевки, но в тур так и не отправились.

По словам пострадавших, владелец фирмы сначала постоянно переносила сроки поездки, а потом перестала выходить на связь. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.